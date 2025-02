Trata-se da 10.ª edição do Concerto Primavera, um evento que a Casa Pia de Lisboa promove e durante o qual educandos, antigos alunos e docentes do Ensino de Música, nas vertentes de viola de arco, violino e violoncelo, atuam em palco com artistas convidados.

Este ano, o espetáculo vai juntar no mesmo palco a Orquestra de Cordas e Coro da Casa Pia de Lisboa, a cantora cabo-verdiana Lura, o fadista Pedro Calado e o Grupo Coral e Etnográfico Cantares de Évora.

"Uma das marcas identitárias da Casa Pia de Lisboa é a oportunidade que proporciona aos seus educandos de ter um contacto privilegiado com a arte e a expressão artística, em particular a música", lê-se no comunicado da instituição.

Durante o espetáculo será ainda transmitido o vídeo oficial de uma campanha nacional, promovida pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em parceria com as três entidades gestoras do sistema de acolhimento familiar (Instituto da Segurança Social, Casa Pia de Lisboa e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), que pretende sensibilizar e informar a sociedade e captar potenciais candidatos a famílias de acolhimento.

Desta forma, pretende-se o reforço da rede de apoio para as crianças e jovens que "precisam de um ambiente familiar seguro e estruturado", prossegue-se na nota informativa.

