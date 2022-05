A quarta edição deste prémio, cujo vencedor é escolhido pelo público, aconteceu hoje na Casa da Música, no Porto, com a atuação dos três artistas finalistas: A harpista Maria Sá Silva e os fadistas Beatriz Felício e José Geadas.

Na atuação, Beatriz Felício foi acompanhada por Rui Poço (guitarra portuguesa), João Domingos (viola) e Diogo Alexis (baixo).

Num encontro dos três finalistas com a imprensa, na semana passada, Beatriz Felício explicou que desde criança se encantou com o mundo da música, tendo participado em alguns programas de televisão, como "Uma Canção Para Ti" (2011), "Grande Prémio do Fado", "The Voice Portugal" (2015) e "Festival da Canção" (2017).

Com 21 anos e formada em Psicologia, Beatriz Felício conta, entre as suas referências musicais, nomes como Amália Rodrigues, Fernanda Maria, Teresa Tarouca, Lucília do Carmo, Ana Moura e Carminho.

O Prémio Novos Talentos Ageas é uma parceria do Grupo Ageas Portugal com a Fundação Casa da Música e tem como objetivo distinguir e incentivar o trabalho de jovens músicos até aos 35 anos, de todos os géneros musicais, nas áreas da criação, interpretação e/ou desempenho em palco.

O prémio tem um valor monetário de 5.000 euros.

