Nesta altura do ano, os nove funcionários da unidade fabril localizada em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores, não têm mãos a medir para dar resposta à procura de produtos relacionados com a quadra festiva.

"A Páscoa é a nossa altura [de trabalho] mais forte. A segunda é o verão e a terceira é o Natal, porque no verão nós temos muitos turistas, muitos, muitos mesmo. Mas, a Páscoa é a nossa altura mais forte", disse hoje à agência Lusa o empresário Tiago Alves, fundador da fábrica "O Chocolatinho".

Segundo o responsável, nesta altura do ano, a unidade fabril confeciona muitos produtos associados à quadra, prevendo laborar um total de quatro toneladas de chocolate.

"Nós produzimos muita coisa. Muita coisa mesmo. Estamos a falar em coelhinhos, em coelhos maiorzinhos (...) produzimos galinhas, pintos, patos, ovos pequenos, ovos médios, ovos 'large', ovos x 'large', ovos 3x 'large' - estamos a falar de ovos com 62 centímetros -, vendemos ovos brigadeiro, seja de 70 gramas, de 125 gramas, de 250 gramas, 500 gramas [ou de] um quilo", explicou.

A fábrica também produz e comercializa "ovo brigadeiro" (de várias dimensões), que é o produto "mais vendido", e amêndoas, avelãs, amendoins e crocantes (misturados com produtos dos Açores como pimenta da terra, maracujá, ananás, chá verde e chá preto).

Nesta quadra, Tiago Alves também destaca a produção de ovos de chocolate de grandes dimensões (que custam entre 85 e 120 euros, consoante a dimensão e o peso, ou atingir valores superiores caso a decoração seja pedida pelo cliente), admitindo confecionar duas dezenas.

Este ovo de chocolate, pela sua dimensão, "dá para a família toda" e costuma ser partilhado no domingo de Páscoa.

O empresário de Rabo de Peixe, que não se queixa da concorrência das grandes superfícies comerciais, já tem clientes certos que adquirem os seus produtos para adoçarem as suas mesas na Páscoa.

Segundo Tiago Alves, nesta quadra, os ovos de maiores dimensões são vendidos apenas para as ilhas e para o continente, enquanto as "figuras pequenas" (coelhinhos, coelhos, patinhos e patas) e o "ovo globo" (mais robusto) de chocolate são exportados.

A fábrica "O Chocolatinho" está a laborar nas atuais instalações desde 11 de dezembro de 2014. Produz diversos produtos na área da chocolataria como bombons, trufas artesanais e derivados, com sabores característicos das nove ilhas dos Açores (ananás, licores diversos, caramelo, mel, queijo de São Jorge, pimenta da terra, maracujá, morango, limão galego, beterraba, chá verde e preto da Gorreana, entre outros).

