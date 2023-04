De acordo com um comunicado de imprensa, desde 2003 foram também distribuídos dois milhões de mosquiteiros e 1,5 milhões de 'kits' de diagnóstico, bem como formados cerca de 600.000 profissionais de saúde, com financiamento da petrolífera.

"Desde 2003, altura em que iniciou a sua produção em Angola, a ExxonMobil apoia parceiros locais no combate à malária -- doença que pode ser evitada e tratada, mas que continua a ameaçar a vida e a subsistência de milhões de angolanos", refere-se no comunicado.

Ao longo desse período, os 20 anos de financiamento tiveram como objetivo "empoderar as comunidades, aumentar a sensibilização e disponibilizar ferramentas para salvar vidas, prevenindo e tratando a malária".

"Nos últimos 20 anos, trabalhámos incansavelmente para combater a malária porque o impacto da doença nos nossos trabalhadores, nas suas famílias e nas comunidades onde operamos é devastador", disse o presidente da Fundação ExxonMobil, Alvin Abraham, citado no documento.

De acordo com o comunicado, há 20 anos que a ExxonMobil tem financiado dezenas de parceiros que trabalham na promoção de soluções de base comunitária em Angola, nomeadamente a PMI -- Iniciativa do Presidente dos EUA contra a Malária, a PanAfricare e a ADPP Angola.

"No decorrer dos passados 20 anos, a ExxonMobil tem trabalhado com estes e outros parceiros na prestação de apoio à educação e sensibilização sobre a malária, na expansão do acesso a ferramentas de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, no reforço das infraestruturas sanitárias e do envolvimento comunitário, e no avanço da investigação e inovação", sublinha-se no comunicado.

"São as nossas ações e esforços coletivos que impulsionam o verdadeiro progresso. Aplaudimos os nossos parceiros pelo seu papel crucial na capacitação das comunidades em prol de um futuro livre de malária para todos os angolanos", disse a diretora-geral da ExxonMobil Angola, Melissa Bond, igualmente citada no comunicado.

A malária é considerada a principal causa de morte em Angola, bem como de internamentos hospitalares e de absentismo laboral e escolar, afetando sobretudo crianças e mulheres.

