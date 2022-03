Além das três companhias, também concorrem a italiana ENI, a russa Novatec, as chinesas Sinopec, CNOOC, CNPC e Petro China International, a Qatar Petroleum, a Sasol, da África do Sul, a indiana ONGC Videsh, a irlandesa Discovery Exploration??????? e a Aiteo, da Nigéria.

Além de uma proposta da companhia mãe, a Totalenergies apresentou uma segunda proposta através de um dos seus braços empresariais, a Totalenergies EP New Venture.

"O Instituto Nacional de Petróleos (INP) vai proceder à avaliação dos documentos e a lista das empresas apuradas será publicada em 31 de março de 2022", disse a fonte.

O sexto concurso de concessão de áreas para pesquisa e produção de hidrocarbonetos foi lançado no dia 25 de novembro de 2021 e termina no dia 30 de novembro, com o anúncio dos resultados.

O processo abrange 16 áreas de intervenção: cinco na bacia do Rovuma, sete em Angoche, duas no Delta do Zambeze e duas no Save, perfazendo mais de 92.000 quilómetros quadrados.

Uma das regiões, a bacia do Rovuma, sob o fundo oceânico em alto mar ao largo da costa de Cabo Delgado (norte do país), já tem áreas atribuídas.

Algumas das maiores reservas de gás do mundo foram ali descobertas e vão começar a ser exploradas este ano.

Moçambique tem ainda áreas atribuídas no âmbito do quinto concurso, cuja prospeção aguarda o arranque.

