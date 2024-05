De acordo com um comunicado do museu, trata-se de uma exposição individual de Manuela Pimentel, que integra cerca de 20 trabalhos, alguns inéditos, que consistem em composições de pintura instalada, com inspiração e matéria-prima provenientes das ruas.

Velhos cartazes arrancados das paredes são transformados numa espécie de azulejos, numa coleção de materiais aparentemente caótica e aleatória que resulta em obras que parecem estar inacabadas.

O trabalho da artista presta homenagem a poetas portugueses cuja obra se possa relacionar com as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, como é o caso do poeta e músico José Mário Branco.

Manuela Pimentel, nascida no Porto em 1979, é licenciada em Artes Plásticas pela Escola Superior Artística do Porto e expõe desde 2001, tendo a sua obra sido distinguida, em 2022, com o Prémio Voto Público do Sovereign Portuguese Art Prize.

A exposição "Poéticas Revolucionárias" vai estar patente ao público no Museu Nacional do Azulejo entre os dias 24 de maio e 08 de setembro deste ano.

