São 35 fotografias de vários autores que se encontram patentes na exposição 'Retratos em época de Covid: Documentar uma Nação em Mudança', na sequência do projeto Canada Covid Portrait, iniciada pelo lusodescendente, numa parceria com a associação comercial local.

"Já recebemos cerca de cinco mil fotografias e tivemos de selecionar 35 para esta exposição. São fotos dos trabalhadores da linha da frente, pessoas com máscaras, fotos em que demonstram como o pequeno comércio está a ser afetado, viagens nos transportes públicos, de idosos, e doutros exemplos desta pandemia", afirmou George Pimentel.

A exposição ao ar livre, em duas localizações, estás situada junto ao edifício principal da Harbourfront Centre de Toronto, e junto à intersecção da Queens Quay com a Rees Street.

O Projeto de Fotografia da Covid do Canadá (Canadá Covid Portrait, em inglês), de apoio à Galeria de Fotografia Canadiana, pretende documentar em como a Covid-19 está a afetar nas várias vertentes, o dia a dia e o novo normal dos canadianos.

Agora o lusodescendente pretende expandir a exposição a outras cidades canadianas como Otava, Montreal e Vancouver, encorajando a todos que partilhem fotos nas redes sociais utilizando o #CanadaCovidPortrait, para aderirem ao projeto.

"Estas fotos são muito importantes numa perspetiva histórica. Daqui a 100 anos as pessoas talvez as vejam como vi as fotos da Gripe Espanhola. Espero que aprendam algo e fiquem a saber como vivemos durante esta pandemia", sublinhou.

Durante a gripe espanhola, no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, que matou mais de 100 milhões de pessoas, a utilização da máscara chegou mesmo a ser considerada obrigatória.

A paixão de George Pimentel pela fotografia vem de laços familiares, uma atividade iniciada pelo seu avô "Laranjo" na vila de Rabo de Peixe, na década de 1940. O seu pai, José, ao imigrar para o Canadá em 1966, deu continuidade a esse trajeto e desde 1971 que o seu ateliê de fotografia, localizado no Little Portugal de Toronto, continua de portas abertas.

"Todos os eventos que tinha previsto ir foram cancelados. Decidi começar a documentar em fotografias como a pandemia estava a afetar todos. Uma das primeiras fotos que tirei foi ao meu pai, ao visitá-lo, foi muito emocionante por ele estava de quarentena e decidi registar esse momento num auto-retrato", explicou.

George Pimentel já fotografou Robert de Niro, Will Smith, Tom Cruise, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Al Pacino, Sean Pean, Lady Gaga, Julia Roberts ou o músico Bruce Springsteen, entre outras celebridades.

Desde 1993 que o lusodesdencente fotografa no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF).

SEYM // PJA

Lusa/Fim