"As exportações portuguesas de frutas, legumes e flores não param de crescer e, em 2024, atingiram o valor mais alto de sempre: 2,5 mil milhões de euros. De acordo com os dados do INE [Instituto Nacional de Estatística], divulgados esta segunda-feira, as vendas da produção nacional para os mercados internacionais aumentaram 7,5% em valor, face a 2023", indicou, em comunicado, a Portugal Fresh -- Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal.

Já em volume, as exportações aumentaram 2,4% para 1.816.807 toneladas.

O principal destino destes produtos é a União Europeia, que representa 81% das exportações em valor.

Destaca-se Espanha (37,6%), seguida por França (13%), Países Baixos (9%), Alemanha (7,9%) e Reino Unido (6,8%).

Citado na mesma nota, o presidente da Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade, afirmou que estes números demonstram o sucesso do setor, que investe numa agricultura moderna e de precisão.

"Temos como meta equilibrar a balança comercial até 2030 e os números mostram que estamos no bom caminho", referiu.

O défice da balança comercial recuou de 341 milhões de euros em 2023 para 301 milhões de euros no ano passado.

Criada em dezembro de 2010, a Portugal Fresh tem 112 sócios, que representam 5.000 agricultores.

PE // CSJ

Lusa/Fim