Desesperados e aterrorizados, os sudaneses, que durante dias se refugiaram nas suas casas, começaram a fugir, de acordo com testemunhas residentes em vários bairros de Cartum e que dão conta de centenas de pessoas, incluindo mulheres e crianças, a carregar alguns pertences e a caminhar a pé ou amontoados em veículos.

"Cartum tornou-se uma cidade fantasma", disse Atiya Abdalla Atiya, secretária do Sindicato dos Médicos, que ainda se encontra na capital.

A luta dos generais pelo poder apanhou milhões de sudaneses no fogo cruzado, uma vez que as suas forças têm lutado desde sábado com metralhadoras pesadas, artilharia e ataques aéreos em bairros residenciais de Cartum, a sua cidade vizinha Omdurman e outras grandes cidades do país.

O conflito provocou, nos últimos cinco dias, a morte de cerca de 300 pessoas, mas o balanço deverá ser maior, pois muitos corpos foram deixados nas ruas, inalcançáveis devido aos confrontos.

Um cessar-fogo de 24 horas deveria ter estado em vigor desde a terça-feira ao pôr-do-sol até hoje. Foi a tentativa mais concreta, até agora, para fazer uma pausa que se esperava poder ser expandida para uma trégua mais longa.

Surgiu após o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ter falado separadamente por telefone com os dois rivais - o líder das forças armadas, general Abdel Fattah al-Buhran, e o chefe das Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares, general Mohammed Hamdan Dagalo.

O Egito, que apoia os militares sudaneses, e a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que têm laços estreitos com as RSF, têm também apelado a todas as partes para que se retirem.

Mas os combates continuaram após o início previsto das tréguas e durante toda a noite. Cada um dos lados culpou o outro pelo fracasso.

Foram relatados confrontos ferozes entre o exército e as RSF hoje de manhã em torno do quartel-general militar no centro de Cartum e do aeroporto próximo, bem como em torno do edifício da televisão estatal do outro lado do rio em Omdurman. Bombas e artilharia podiam ser ouvidas à volta da cidade.

Um arranha-céus no centro da cidade estava em chamas com detritos queimados a cair dos seus andares superiores, de acordo com as imagens da rede de notícias Al Arabiya.

"As batalhas intensificaram-se pela manhã, após disparos esporádicos durante a noite", disse Tahani Abass, uma destacada defensora dos direitos que vive perto do quartel-general militar. "Os bombardeamentos e as explosões estão a abanar as nossas casas".

Mahasen Ali, um vendedor de chá, disse que muitos no seu bairro de Cartum do sul deixaram as suas casas para se refugiarem em áreas abertas, na esperança de estarem a salvo de bombardear edifícios. Outros fugiram da cidade para ficarem com familiares noutros locais, relatou.

Homens armados vagueavam pelas ruas, invadindo lojas e casas. "Eles levam tudo o que podem, e se resistirem, matam-nos", disse.

Entretanto, 89 estudantes e funcionários da Universidade de Cartum que tinham ficado presos no departamento de engenharia desde o início dos combates foram resgatados pelos militares na terça-feira, disse Mohammed Al Faki, um dos estudantes libertados.

Filmagens online mostraram estudantes a rastejar através de um pequeno buraco na parede do perímetro da universidade, ajudados por homens de uniforme.

Em Bruxelas, Dana Spinant, porta-voz da Comissão Europeia, confirmou as notícias de que um alto funcionário da União Europeia tinha sido baleado e ferido no Sudão, não revelando pormenores.

O jornal norte-americano New York Times identificou o funcionário como Wim Fransen, um cidadão belga. O relatório dizia que Fransen estava a receber tratamento médico para ferimentos graves. O homem tinha desaparecido no domingo à noite e que os seus colegas o tinham localizado na terça-feira.

As batalhas, com metralhadoras pesadas, artilharia e ataques aéreos, causaram grandes danos, brincando nas ruas de Cartum e da cidade de Omdurman na margem oposta do rio Nilo, bem como em outras cidades importantes em redor do Sudão.

Dezenas de centros de saúde em Cartum e em todo o país deixaram de funcionar porque estão perto de confrontos, disse hoje o Sindicato dos Médicos Sudaneses. Pelo menos nove hospitais foram bombardeados e 16 foram evacuados à força, afirmou o sindicato.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), pelo menos 296 pessoas foram mortas e mais de 3.000 feridas desde o início dos combates, sem especificar os números de civis e combatentes mortos.

O conflito entre os militares e as RSF descarrilou mais uma vez a transição do Sudão para um regime democrático, após décadas de ditadura e guerra civil.

