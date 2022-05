Os serviços de emergência da capital espanhola fizeram este primeiro ponto da situação sobre a situação no local, numa altura em que os bombeiros municipais continuam a trabalhar no edifício afetado em busca de mais possíveis vítimas do incidente.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Madrid, José Luis Martínez Almeida, as causas da explosão podem estar relacionadas com as obras que estavam a ser realizadas no prédio.

Martínez Almeida indicou a existência de 14 feridos e disse que dois deles tinham sido levados para o hospital.

Um desses feridos é uma pessoa que não tinha sido inicialmente localizada depois de ter sido projetada pelo impacto da explosão e de ter caído num pátio, de acordo com o presidente da câmara, citado pela agência espanhola EFE.

Os serviços de emergências de Madrid, por seu lado, tinham informado às 14:42 locais (menos uma em Lisboa) que 13 pessoas tinham ficado feridas e três tinham sido transportadas para o hospital.

Entretanto, os residentes feridos estão a ser tratados por médicos da Proteção Civil, que instalaram no local um hospital de campanha.

A explosão ocorreu às 13:30 locais, tendo sido registados danos materiais ao mobiliário urbano e aos veículos estacionados na área circundante.

Os bombeiros da Câmara Municipal de Madrid resgataram quatro dos residentes feridos do interior do edifício.

Segundo a EFE, fontes dos serviços de emergência de Madrid confirmaram que uma escola (Nuestra Señora de Loreto), muito perto do local da explosão, não teve de ser evacuada e que os alunos e o pessoal docente permaneceram no seu interior.

A Polícia Municipal de Madrid encerrou, entretanto, o trânsito na zona para facilitar o trabalho dos serviços de emergência.

