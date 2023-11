A cadeia Fox News noticia que a explosão foi provocada por um carro bomba e o Niagara Gazette assinala que há dois mortos e um agente fronteiriço ferido, enquanto a cadeia ABC refere "múltiplas vítimas".

A ponte Rainbow está agora fechada em ambos os sentidos, precisamente numa data (véspera de dia de Ação de Graças) de grande movimento de veículos.

A Polícia Federal (FBI) "está a investigar a explosão de um veículo na Rainbow Bridge, ponto de passagem da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá em Niagara Falls", escreveu na plataforma X (antigo Twitter) o escritório do FBI da cidade de Buffalo, num comunicado de imprensa em que acrescentou que a situação é "muito fluida".

A governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, disse no X que a polícia do seu estado está a "trabalhar com a unidade antiterrorista do FBI para monitorizar todos os pontos de entrada" em Nova Iorque.

"Estou a caminho de Buffalo para me encontrar com autoridades policiais e equipas de emergência e atualizarei os nova-iorquinos quando mais informações estiverem disponíveis", acrescentou.

A cidade norte-americana de Niagara Falls disse na sua página no Facebook que a Rainbow Bridge está fechada "até novo aviso".

Do lado canadiano, a polícia local disse à agência France Press (AFP) que por enquanto tinha "envolvimento mínimo" no caso.

