Exibição cinematográfica na Europa com recuperação abaixo dos dados pré-pandemia

As salas de cinema no espaço da União Europeia e no Reino Unido ainda não recuperaram totalmente do impacto da pandemia da covid-19, com 2022 a contabilizar 643 milhões de espectadores, revelou o Observatório Europeu do Audiovisual (OEA).