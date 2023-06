"Estamos a avançar perto de Bakhmut e continuamos a progredir", disse o comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksandr Syrsky, na rede social Telegram.

Há várias semanas, o Exército ucraniano ataca os flancos de Bakhmut, epicentro dos combates na região do Donbass, avançando pouco a pouco, enquanto os russos mantêm o controlo do interior da cidade que conquistaram em maio.

"A ofensiva das nossas forças nas direções de Melitopol, Berdiansk (no sudeste) e Bakhmut continua", declarou também a vice-ministra da Defesa ucraniana, Ganna Maliar.

"As nossas tropas estão a tomar cada metro do terreno inimigo numa batalha feroz. Estão a progredir" na frente de batalha, disse Ganna Maliar no Telegram.

A vice-ministra também afirmou que "a situação na área de Bakhmut está quente novamente, o combate feroz continua".

"O inimigo está a reunir as suas reservas e está a agarrar-se (...) com todas as suas forças", sublinhou Maliar.

A Ucrânia lidera desde o início de junho uma contraofensiva para reconquistar os territórios ocupados por Moscovo a leste e a sul, afirmando já ter recuperado cerca de dez localidades.

Numa entrevista à BBC na semana passada, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu que o progresso da ofensiva, nesta fase, está "mais lento do que o desejado".

O Exército russo ergueu notavelmente várias linhas de defesa, baseadas em trincheiras e campos minados, entre outros meios, na esperança de repelir as tropas de Kiev, em grande parte equipadas pelo Ocidente.

CSR // APN

Lusa/Fim