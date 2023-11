Num comunicado, o exército sustenta que "forças de infantaria, blindados e engenheiros de combate" atacaram uma zona militar do Hamas no centro da cidade de Gaza, com o apoio da força aérea e de unidades de elite.

Durante os combates dos últimos dias na zona, acrescenta-se no comunicado, as tropas israelitas "eliminaram cerca de 50 terroristas" e destruíram "infraestruturas terroristas, incluindo uma vasta rede de túneis subterrâneos", fábricas de produção de mísseis antitanque e locais de lançamento de foguetes.

Esta zona militar, reivindicou o exército, "é o coração das atividades operacionais e de informação do Hamas e foi utilizada, entre outras coisas, para planear e preparar os operacionais do Hamas para o ataque assassino de 07 de outubro".

O exército defendeu que a zona albergará também os "quartéis-generais dos serviços secretos e da força aérea" do Hamas, centros de treino militar e gabinetes governamentais do movimento islamita, incluindo o Ministério do Interior.

"Todas as infraestruturas terroristas acima referidas estão próximas de instalações civis como escolas, jardins-de-infância, clínicas médicas e mesquitas. Esta é mais uma prova de que a organização terrorista utiliza os residentes da Faixa de Gaza como escudo humano para as suas atividades terroristas assassinas", argumentou o exército israelita, que referiu que os combates continuam hoje na zona.

Israel declarou guerra ao Hamas a 07 de outubro, na sequência de um ataque do grupo islamita que incluiu o lançamento de foguetes e a infiltração de cerca de 3.000 milicianos que massacraram cerca de 1.400 pessoas - na sua maioria civis - e raptaram mais de 240 pessoas de aldeias israelitas perto de Gaza.

Desde então, o exército israelita tem respondido com bombardeamentos pesados diários na Faixa de Gaza e uma incursão terrestre sem precedentes nos últimos anos, deixando mais de 10.800 palestinianos mortos, cerca de 27.000 feridos e pelo menos 2.500 desaparecidos, a grande maioria dos quais civis, no meio de uma terrível crise humanitária.

