De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa, "o Comando do Exército libanês anuncia a sua necessidade de recrutar para as suas unidades de combate soldados treinados que estejam dispostos e cumpram as condições".

O Governo libanês pede a quem pretenda ingressar no Exército que apresente as suas candidaturas a partir de hoje e até 03 de janeiro do próximo ano, sem divulgar detalhes sobre o número de militares que pretende recrutar.

"Será escolhido, preferencialmente, o número necessário para ser recrutado para o Exército, de acordo com a necessidade e as condições determinadas pelo Comando no momento", acrescenta o comunicado.

Os novos recrutas devem ter idade compreendida entre os 18 e os 25 anos, serem solteiros, viúvos sem filhos ou divorciados sem filhos, e que se comprometam a dissociar-se de qualquer associação ou partido.

De acordo com o acordo de cessar-fogo na guerra com Israel, que durou mais de um ano e causou a morte de quase 4.000 pessoas, o Exército libanês deve ter presença na fronteira com Israel, enquanto o grupo xiita Hezbollah retirará as suas forças para norte.

RJP // APN

Lusa/Fim