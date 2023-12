"Durante os combates em Shujaiya, as forças de defesa de Israel identificaram erradamente três reféns israelitas como uma ameaça. Como resultado, as tropas dispararam sobre eles, matando-os", indicou o Exército, num comunicado.

As mortes ocorreram numa área urbana de Gaza, na zona de Shijaiyah, onde as tropas se envolveram nos últimos dias em confrontos com membros do grupo islamita palestiniano Hamas, que controla o enclave palestiniano desde 2007.

O porta-voz do Exército israelita, Daniel Hagari, já expressou uma "profunda tristeza" por este episódio e anunciou que as forças militares vão iniciar uma investigação ao incidente.

