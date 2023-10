As forças israelitas "abster-se-ão de atacar os eixos demarcados entre as 08:00 [locais, 06:00 em Lisboa] e as 12:00 [10:00]", declarou o porta-voz do exército, Avichay Adraee, nas redes sociais.

"Para vossa própria segurança, aproveitem este curto espaço de tempo para se deslocarem do norte e da cidade de Gaza para o sul", acrescentou, citado pela agência francesa AFP.

Noutra declaração, o exército disse que tinha designado duas rotas para a população se dirigir para o sul da Faixa de Gaza.

Israel apelou aos cerca de 1,1 milhões de residentes do norte de Gaza, cerca de metade da população do território, para fugirem para sul.

O objetivo é atacar o norte da cidade de Gaza para destruir o centro de operações do movimento islamita Hamas, que matou mais de 1.400 pessoas em Israel em 07 de outubro.

Desde o ataque sem precedentes, Israel tem bombardeado a Faixa de Gaza, matando mais de 2.600 pessoas, segundo as autoridades locais.

A ONU calcula que a guerra entre Israel e o Hamas provocou mais de um milhão de deslocados na Faixa de Gaza desde 07 de outubro.

