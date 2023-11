As forças israelitas (IDF, na sigla em inglês) tinham divulgado já esta tarde a libertação de dois reféns israelitas pelo Hamas.

Estas libertações ocorrem no âmbito do acordo entre as duas partes que hoje entrou no sétimo dia e que expira na sexta-feira, depois da trégua entre Israel e o Hamas ter sido prorrogada hoje por 24 horas.

DMC // PDF

Lusa/Fim