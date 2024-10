"Se o regime do Irão cometer o erro de iniciar uma nova ronda de escalada, seremos forçados a responder", afirmou o contra-almirante Daniel Hagari numa mensagem em inglês para anunciar o fim do ataque israelita.

Numa mensagem semelhante em hebraico, Daniel Hagari explicou que os alvos atacados esta noite fazem parte de um "grande banco de alvos" e que o exército poderia selecionar novos alvos, se necessário.

O exército israelita anunciou o fim da sua resposta contra o Irão, após várias horas de "ataques precisos contra alvos militares" no país, em represália "pelos meses de ataques contínuos do regime do Irão contra o Estado de Israel", sublinhou.

No dia 01 de outubro, o Irão atacou Israel com cerca de 180 mísseis, em resposta ao assassinato do líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrala, em Beirute, e do líder da milícia palestiniana Hamas, Ismael Haniyeh, em Teerão, em julho, ambas facões apoiadas por Teerão.

Este foi o segundo ataque do Irão contra Israel, depois de ter atingido pela primeira vez o território israelita em abril passado, através de uma série de ataques com mísseis e drones.

Na mensagem de hoje, Daniel Hagari deixou claro que, de momento, as instruções de segurança para os cidadãos não foram alteradas, embora o exército esteja a acompanhar a situação.

