As sirenes foram ativadas por volta das 10:42 (07:42 GMT) e, pouco depois, o exército disse que se tratava de um míssil lançado do Iémen.

"Na sequência das sirenes que soaram há pouco tempo em várias regiões de Israel, um míssil lançado do Iémen foi intercetado pela IAF (Força Aérea Israelita) antes de entrar em território israelita", explicou o exército num comunicado de imprensa.

Pouco depois do início da guerra em Gaza, desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, em 07 de outubro de 2023, os rebeldes Huthis apoiados pelo Irão no Iémen, que afirmam agir em solidariedade com os palestinianos, realizaram dezenas de ataques com mísseis contra Israel e, no Mar Vermelho - uma zona essencial para o comércio mundial - contra navios com alegadas ligações a Israel.

Este é o sexto míssil lançado pelos Yeme Huthis, aliados do Irão, desde que o governo israelita quebrou o cessar-fogo em 18 de março e reiniciou os ataques na Faixa de Gaza, que já mataram mais de 900 pessoas.

Estes ataques tinham cessado com a trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro, mas os Huthis, que reivindicaram a responsabilidade pela retoma dos ataques contra Israel, prometeram intensificá-los enquanto Israel continuar os seus ataques a Gaza.

Na sequência do recomeço da guerra, Israel também intercetou projéteis disparados da Faixa de Gaza e do Líbano, mas nenhum deles causou ferimentos pessoais.

O último foi na sexta-feira, quando pelo menos dois projéteis foram disparados do Líbano para o norte de Israel, de acordo com o exército israelita.

Na sequência, Israel atingiu vários alvos no Líbano, incluindo um edifício em Beirute, em ataques que mataram pelo menos cinco pessoas e feriram 18.

EYC // EA

Lusa/Fim