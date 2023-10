"Desde sexta-feira ao início da noite, uma força combinada de tanques, engenheiros militares e infantaria têm operado no terreno no norte da Faixa de Gaza", de acordo com um comunicado do exército de Israel, citado pela agência France-Presse (AFP).

Apoiados por uma barragem de artilharia "poderosa e precisa", as forças israelitas "estão a realizar operações terrestres na Faixa de Gaza", disse num discurso o chefe do exército, general Herzi Halevi.

