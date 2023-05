O alto-comissariado "tem motivos razoáveis para crer" que pelo menos 500 pessoas, incluindo cerca de 20 mulheres e sete crianças, foram "executadas pelas Forças Armadas do Mali e por militares estrangeiros (...) depois de a zona ter sido totalmente dominada" entre 27 e 31 de março de 2022, em Moura, refere-se no relatório, que se baseia numa investigação da divisão de direitos humanos da missão de manutenção da paz da ONU destacada no Mali desde 2013.

Aquela agência a ONU diz que tem também "motivos razoáveis para acreditar que 58 mulheres e raparigas foram vítimas de violação e outras formas de violência sexual". O relatório relata, ainda, atos de tortura às pessoas detidas.

Estes atos podem constituir crimes de guerra e, "dependendo das circunstâncias", crimes contra a humanidade, afirmou Volker Türk, alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, numa declaração.

O relatório não identifica explicitamente os estrangeiros, mas recorda declarações oficiais das autoridades do Mali sobre a assistência de "instrutores russos" na luta contra os terroristas e comentários atribuídos ao chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, sobre a presença no Mali da empresa de segurança privada russa Wagner.

A ONU relata o testemunho dos seus investigadores, que descrevem estes estrangeiros como homens brancos, fardados e falando uma "língua desconhecida".

Tal como documentado no relatório, os acontecimentos em Moura, que têm sido objeto de versões contraditórias durante um ano, estão entre os piores do seu género num país familiarizado com as atrocidades cometidas por terroristas e outros grupos armados desde 2012.

