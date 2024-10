Exército de Libertação Baluche reivindica ataque contra chineses no Paquistão

O Exército de Libertação Baluche (ELB) reivindicou o ataque de domingo contra viaturas que transportavam cidadãos chineses, no exterior do aeroporto de Karachi, no Paquistão, em que segundo as autoridades duas pessoas morreram e 10 ficaram feridas.