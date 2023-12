"Foram identificados vários lançamentos desde território libanês em direção às áreas de Arab al Aramshe, Sasa e Dovev, no norte de Israel. A artilharia das Forças de Defesa de Israel está a atacar as fontes de fogo no Líbano", lê-se num comunicado militar.

Paralelamente, foram identificados vários lançamentos provenientes do Líbano que não cruzaram o território israelita, indicou o exército israelita, que também confirmou ter atacado por via aérea a "infraestrutura terrorista" do Hezbollah.

Israel identificou disparos de arma de fogo em direção à região de Har Dov e à zona turística de Rosh Ha Nikra, pelo que um dos seus tanques atacou a origem do fogo, enquanto um caça a jato e um helicóptero atacaram as infraestruturas do Hezbollah, incluindo armas e meios, informou o porta-voz militar.

A fronteira israelo-libanesa está a viver o seu pico de tensão mais elevado desde a guerra entre Israel e o Hezbollah em 2006.

Milícias no sul do Líbano lançaram foguetes, drones e mísseis antitanque, para os quais Israel, que destacou mais de 200.000 soldados na fronteira norte, respondeu com intensos ataques aéreos e de artilharia.

Um soldado reservista israelita foi morto ontem por um ataque de um drone carregado com explosivos lançados do Líbano.

As hostilidades começaram a 08 de outubro, um dia após o início da guerra entre Israel e o grupo islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

Desde o início das hostilidades na região, foram registadas mais de 152 mortes: 11 em Israel (sete soldados e quatro civis) e pelo menos 141 no Líbano, incluindo 107 membros do Hezbollah, 16 membros de milícias palestinas, um soldado e 17 civis, entre eles três jornalistas e três crianças.

A violência também deslocou milhares de residentes: cerca de 60 mil pessoas foram evacuadas de comunidades no norte de Israel e mais de 55 mil fugiram do sul do Líbano.

PFT // JPS

Lusa/Fim