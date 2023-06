O conservador evangélico, feroz opositor à legalização do aborto, oficializa na quarta-feira, quando completa 64 anos, a sua entrada na corrida presidencial com um comício no Iowa, um dos estados decisivos para as primárias, após meses de especulação sobre a sua possível participação na disputa pela nomeação republicana.

Pence foi um próximo aliado de Trump durante os seus quatro anos de mandato, mas a sua colaboração deteriorou-se na sequência das denúncias de fraude eleitoral do então Presidente, mas que foram recusadas por todas as instâncias judiciais.

Para além de Trump e Pence também se incluem na lista de pré-candidatos Ron DeSantis ou Nikki Haley. As sondagens colocam Trump na liderança das preferências republicanas (53 por cento), seguido de DeSantis (26%) e com Pence num modesto terceiro lugar (06%).

Nos últimos meses, Pence foi a estados decisivos nas primárias, incluindo Carolina do Sul ou New Hampshire, apesar de se ter concentrado em Iowa, o primeiro local onde vão decorrer as eleições primárias do Partido Republicano.

