Segundo Paul O'Neill Jr., filho do ex-secretário do Tesouro, este morreu em casa depois de estar há alguns anos a receber tratamento para um cancro no pulmão.

Ex-líder da empresa de alumínio Alcoa, Paul O'Neill ocupou o cargo de secretário do Tesouro entre 2001 e o final de 2002, quando foi forçado a demitir-se após divergências com Bush, contestando uma segunda série de cortes nos impostos pelo seu impacto no défice.

Depois de deixar a administração norte-americana, O'Neill trabalhou com o autor Ron Suskind num livro explosivo sobre os seus dois anos no governo. O'Neill sustentou que a administração começou a planear o derrube do presidente do Iraque Saddam Hussein logo após a posse de Bush, oito meses antes dos ataques terroristas de 11 de setembro.

