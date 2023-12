Antes de ser nomeado secretário de Estado em julho de 2021, Fernández Trigo era chefe de missão da Embaixada espanhola na Venezuela quando a representação ficou sem embaixador, uma vez que o Governo de Madrid não reconhecia a legitimidade do regime de Nicolás Maduro.

Ao longo da sua carreira diplomática foi embaixador de Espanha no Haiti, Paraguai, Cuba e embaixador-chefe da Delegação da União Europeia no Uruguai.

De 2017 a 2018 foi membro consultivo do Gabinete do subsecretário de Relações Exteriores e Cooperação e coordenador de aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, que prevê um mecanismo coercitivo para forçar uma comunidade autónoma a cumprir a lei quando viola gravemente o texto fundamental.

