"Graças a Deus, Imran Kham está vivo", indicou na rede social Twitter Azhar Mashwani, alto dirigente do partido paquistanês Tehree-e-Insaf (PTI), indicando que o antigo chefe do executivo foi ferido no pé e que está "estável e sem perigo de vida".

O aparente autor dos disparos, segundo a agência noticiosa France-Presse (AFP) foi, entretanto, abatido, enquanto uma segunda pessoa, que alegadamente estaria com o atirador, foi detida pela polícia paquistanesa.

Raoof Hassan, conselheiro do líder do PTI, indicou tratar-se de uma tentativa de assassínio" de Khan, cujo Governo caiu em abril na sequência de uma moção de censura.

Desde sexta-feira que Khan lidera uma "longa marcha" com destino à capital Islamabade, em que exige a realização de eleições antecipadas.

O aparente atentado aconteceu no distrito de Wazirabad, na província oriental de Punjab.

Khan foi visto mais tarde com um curativo no pé e foi transferido para outro veículo, abandonando o camião com um contentor a partir do qual um porta-voz do partido dava conta de que o ex-primeiro-ministro está bem e em segurança.

O ataque aconteceu menos de uma semana depois de Khan ter começado uma marcha em Lahore, capital da província de Punjab, que juntou milhares de apoiantes.

O derrube do Governo de Khan, tal como tem defendido desde então, foi uma conspiração arquitetada pelo seu sucessor, Shahbaz Sharif, e pelos Estados Unidos, alegações que tanto o novo primeiro-ministro como Washington negaram.

