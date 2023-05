Truss foi recebida no aeroporto de Taoyuan pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Joseph Wu, que escreveu na rede social Twitter que o "apoio contínuo" de Truss à "democracia taiwanesa e à estabilidade no Estreito de Taiwan" é "positivamente valorizado" pelas autoridades e população do território.

A ex-primeira-ministra agradeceu a "calorosa receção" na mesma rede social e garantiu que é "ótimo" estar em Taiwan.

Durante a sua estada, Truss vai dar uma palestra intitulada "Taiwan: na linha da frente da liberdade e da democracia" e reunir-se com altos funcionários do governo e figuras dos círculos empresariais e académicos, informou o ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, em comunicado.

Até à data, não há informações oficiais sobre um possível encontro com a líder da ilha, Tsai Ing-wen.

Na semana passada, Londres distanciou-se da viagem de Truss a Taiwan, com quem o Reino Unido não tem relações diplomáticas: "Como deputada e cidadã privada, Liz Truss é livre para viajar para onde quiser", disse uma porta-voz do Executivo britânico.

Numa mensagem difundida na sua conta no Twitter, a ex-líder do Partido Conservador mostrou-se "agradecida" pelo convite realizado pelo ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan e considerou que "devemos todos fazer o que estiver ao nosso alcance para apoiar o Governo democraticamente eleito de Taiwan e os taiwaneses".

A imprensa chinesa criticou a viagem de Truss nas últimas horas: analistas citados pelo jornal Global Times garantiram que a visita "não vai trazer nenhum benefício substancial à ilha". Com base em informação difundida pela imprensa britânica, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês disse que Truss vai receber dezenas de milhares de libras pela sua palestra.

No final da Segunda Guerra Mundial, Taiwan integrou a República da China, sob o governo nacionalista de Chiang Kai-shek.

Após a derrota contra o Partido Comunista, na guerra civil chinesa, em 1949, o Governo nacionalista refugiou-se na ilha, que mantém, até hoje, o nome oficial de República da China, em contraposição com a República Popular da China, no continente chinês, comunista.

O território realizou reformas democráticas nos anos 1990 e é hoje uma das mais vibrantes democracias no leste da Ásia.

Pequim considera a ilha parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso Taipé declare formalmente a independência.

JPI // VQ

Lusa/Fim