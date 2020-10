Jackson Chang está acusado de quatro crimes de corrupção passiva para ato ilícito, seis de branqueamento de capitais, três de abuso de poder três de inexatidão na declaração de rendimentos e ainda de associação criminosa e violação de segredo.

"Fizemos o nosso trabalho e estamos confiantes na justiça", adiantou hoje à Lusa a equipa de defesa de Jackson Chang, ex-responsável pelo IPIM que se encontra em prisão preventiva desde julho de 2019.

A acusação entende que o ex-presidente do IPIM prestou apoio ilegal a pedidos de imigração e promoveu a aprovação daqueles 'falsos' pedidos de imigração.

O esquema alegadamente envolvia um casal comerciante de Macau que criava empresas, projetos de investimento fictícios e informações falsas relativas à experiência profissional dos requerentes.

Tudo para que fossem aprovados pedidos de imigração por investimentos relevantes, bem como pedidos de residência a técnicos especializados com falsos pressupostos.

No total são 26 arguidos: além do responsável do IPIM até 2018, da sua mulher e filha, está ainda acusada a ex-vogal executiva Glória Batalha, que acumulava com a função de secretária-geral adjunta do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e um antigo diretor adjunto do Gabinete Jurídico e de Fixação de Residência do IPIM.

Glória Batalha é acusada de dois crimes de violação de segredo e dois de abuso de poder, num processo que fonte da defesa apontou à Lusa estar convencido de que a ex-responsável deve ser absolvida.

Entre os arguidos contam-se ainda empresários e pessoas que alegadamente beneficiaram de atribuição indevida de residência.

O IPIM tem como objetivo dar apoio ao chefe do executivo de Macau na promoção do comércio externo, captação de investimentos, ao desenvolvimento de convenções e exposições, à cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, entre outros projetos de cooperação externa.

A leitura da sentença está agendada para sexta-feira às 16:00 (09:00 em Lisboa).

