Ex-presidente chinês foi retirado do congresso do PCC porque "não se sentiu bem" -- 'media' oficial

O ex-presidente chinês Hu Jintao foi hoje subitamente retirado da cerimónia de encerramento do 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC) porque "não se estava a sentir bem", de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua.