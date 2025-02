Para Taur Matan Ruak, também antigo Presidente timorense, o segundo congresso do PLP serviu para serem tomadas medidas importantes, nomeadamente a revisão da estrutura, a aprovação de programas e a eleição das novas lideranças para orientar o partido.

Foram eleitos para a nova estrutura dirigente do partido, Abraão Freitas (primeiro vice-presidente), Abel Pires (segundo vice-presidente), Rosalina Ximenes, (terceiro vice-presidente), Daniel Santos do Carmo (quarto vice-presidente), Signi Verdeal (quinto vice-presidente), Osório Lequi (sexto vice-presidente), Amílcar Hatenu (sétimo vice-presidente), e Milita Maria de Oliveira (oitava vice-presidente).

"Parabéns aos eleitos e agradecimento também aos outros quadros que lideraram desde 2017 e que trabalham arduamente para cumprir o mandato dado pelo povo", disse Taur Matan Ruak, no discurso que assinalou o final do congresso.

O presidente do PLP apelou aos congressistas para trabalharem em equipa para reforçar a presença do partido no parlamento nacional, nas próximas legislativas, previstas para 2028, e participar no processo de estabilidade governativa.

O PLP foi reconhecido como partido em dezembro de 2015 e liderado por Adérito de Jesus Soares até a realização do primeiro congresso, em 2017, quando Taur Matan Ruak assumido a liderança do partido, depois de ter terminado o seu mandato como chefe de Estado.

O partido elegeu nas últimas legislativas, realizadas em 2023, quatro deputados, menos quatro do que os conseguidos nas eleições de 2017.

DPYF/MSE // MAG

Lusa/Fim