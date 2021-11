O veterano político, de 82 anos, e a sua atual mulher estavam há meses no centro das investigações policiais, embora ambos neguem reiteradamente o envolvimento no crime.

Lipolelo Thabane foi assassinada a tiro em 2017 à porta de casa, dois dias antes de o veterano político tomar posse no cargo de primeiro-ministro, pela segunda vez na sua carreira.

Há vários anos que Thomas e Lipolelo Thabane mantinham um complicado processo de divórcio.

Cerca de um mês após a morte de Lipolelo, Thomas casou-se com Maesaiah.

As investigações da polícia apontam para que os dois tenham contratado sicários para cometer o crime, pagando 180.000 dólares (cerca de 160 mil euros, ao cambo atual).

Os tribunais tinham confirmado a acusação contra Maesaiah Thabane - que se encontra atualmente em liberdade sobre fiança -- em fevereiro de 2020, mas o ex-primeiro-ministro tinha-se esquivado à acusação porque a defesa alegou então que não podia ser imputado do crime enquanto exercesse o cargo de primeiro-ministro.

Devido a este escândalo e a uma grave crise política que se arrastava há vários meses, Thabane, embora reticente, demitiu-se finalmente em 19 de maio passado.

Os partidários do ex-primeiro-ministro desvalorizam as acusações, que atribuem a motivações políticas dos seus adversários.

A monarquia constitucional do Lesoto, um reino montanhoso encravado em território da África do Sul, já enfrentou várias tentativas de golpe de Estado desde que ascendeu à independência, do Reino Unido, em 1966.

EL // VM

Lusa/Fim