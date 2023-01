"Nunca aconteceu. Basta olhar todos que teriam que participar. Pura especulação", afirmou Braga Neto, citado pelo portal de notícias Metrópoles.

Além de ser ex-ministro da Defesa o general concorreu à vice-presidência em 2022 na candidatura liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na semana passada, como parte de uma operação contra o ex-ministro Anderson Torres por suposto conluio durante os ataques de seguidores de Bolsonaro à Esplanada dos Ministérios, em 08 de janeiro, as autoridades encontraram a minuta de um decreto que teria como objetivo reverter o resultado das eleições promovendo uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Torres é suspeito de omissão porque ocupou por alguns dias o cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal e não atuou para impedir a invasão e depredação dos edifícios do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal promovida por 'bolsonaristas' inconformados com o resultado das eleições.

Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aceitou uma ação contra Braga Netto e o próprio Jair Bolsonaro por suposto crime de abuso de poder económico durante as eleições presidenciais, devido ao uso que a candidatura terá feito de prédios públicos ligados à Presidência na campanha eleitoral, atos que alegadamente distorceram a função desses espaços.

CYR // LFS

Lusa/Fim