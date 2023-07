"Foi transferida para um edifício de alto nível na segunda-feira à noite", disse à agência de notícias France-Presse (AFP) um responsável da Liga Nacional para a Democracia (NLD, na sigla em inglês), que não se quis identificar.

De acordo com a mesma fonte, Suu Kyi encontrou-se com o presidente da câmara baixa do país, Ti Khun Myat, e é provável que se venha a reunir com Deng Xijuan, o enviado especial da China para os Assuntos Asiáticos, que se encontra de visita ao país.

Uma fonte de outro partido político afirmou que a Prémio Nobel da Paz foi transferida para um complexo VIP na capital, Naypyidaw, escreveu a AFP.

Suu Kyi foi vista apenas uma vez desde que foi detida, depois do golpe de Estado de 01 de fevereiro de 2021, em fotografias pouco nítidas tiradas por meios de comunicação estatais numa sala de audiências em Naypyidaw.

O golpe militar mergulhou o país do Sudeste Asiático num conflito que já fez mais de um milhão de deslocados, de acordo com a ONU.

O estado de saúde da ex-líder de 78 anos tem suscitado preocupação desde que foi detida, em especial durante o julgamento num tribunal da junta militar, que a obrigou a comparecer às audiências quase diariamente.

Suu Kyi foi condenada a 33 anos de prisão por uma série de acusações, incluindo corrupção, posse de 'walkie-talkies' ilegais e incumprimento das restrições impostas pela pandemia da covid-19.

Grupos de defesa dos direitos humanos descreveram o julgamento como uma farsa e um instrumento para afastar a líder da vida política.

CAD // EJ

Lusa/Fim