"A corrupção nos Governos do PT foi real, criminosos confessaram e mais de seis mil milhões de reais [1,12 mil milhões de euros, ao cambio atual] foram recuperados para a Petrobras", escreveu o ex-juiz que liderou a chamada Operação Lava Jato.

"Lutaremos, no Senado, pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia. Sempre!", acrescentou Sergio Moro, que chegou a ocupar o cargo do ministro da Justiça do Governo de Jair Bolsonaro.

Lula da Sila, líder do PT e que governou o Brasil entre 2003 e 2010, passou 580 dias na prisão, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro num julgamento que foi posteriormente anulado e que se baseou em parte em provas oferecidas pela Odebrecht.

A decisão foi tomada pelo juiz José Dias Toffoli em resposta a um pedido feito pela defesa do Presidente do Brasil, que considerou que a prisão de Lula da Silva terá sido "um dos maiores erros judiciários da história do país".

Toffoli também determinou que entidades como a Procuradoria-Geral da República (PGR), o Ministério Público Federal e o Conselho Nacional de Justiça apurem a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos na celebração do acordo de cooperação com a construtora.

Entretanto, a Advocacia-Geral da União (AGU) do Brasil já anunciou que vai analisar eventuais falhas na atuação dos procuradores e juízes que investigaram e prenderam o atual Presidente do país.

A AGU, que representa os interesses do Estado brasileiro e cujo chefe é nomeado pelo Presidente, vai criar um grupo de trabalho para investigar "desvios de agentes públicos" e promover a "reparação dos danos causados" pelo processo contra Lula da Silva, informou a instituição em comunicado.

MIM (CYR) // MLL

Lusa/Fim