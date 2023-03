De acordo com a investigação do jornal brasileiro, o colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes foram apreendidos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, estando na posse do assessor do ex-ministro de Minas do Governo de Bolsonaro, Bento Albuquerque.

As joias, segundo o jornal Estadão, eram um presente do Governo da Arábia Saudita. O assessor do então ministro Bento Albuquerque esteve na comitiva de Jair Bolsonaro ao Médio Oriente, em outubro de 2021.

Entretanto, o atual ministro Comunicação Social do Brasil, partilhou uma fotografia dos bens apreendidos e acrescentou que, "a Petrobras havia acabado de vender uma refinaria por 1,8 mil milhões de dólares para um grupo da Arábia Saudita".

"Bolsonaro mobilizou pelo menos 4 ministérios e os militares até o último dia do seu governo para 'recuperar os mimos' de Micheque. Os presentes se tivessem sido declarados poderiam entrar legalmente no Brasil, mas pertenceriam ao Governo Brasileiro e não a família do criminoso!", denunciou.

As autoridades brasileiras retiveram as joias, porque, segundo a lei brasileira, é obrigatório declarar ao Fisco qualquer bem que entre no país com um valor superior a um milhão de dólares.

"Nenhum de nós sabíamos o que eram aquelas caixas", disse Albuquerque, ao Estadão.

MIM // RBF

Lusa/Fim