O antigo chefe do executivo malaio durante 17 meses, entre 2020 e 2021, no auge da pandemia na Malásia enfrenta quatro acusações.

Muhyiddin Yassin, de 75 anos, é acusado de abusar do cargo para obter subornos no total de 232,5 milhões de ringgit (48,5 milhões de euros) para o Bersatu, partido político que lidera atualmente e se opõe ao primeiro-ministro, Anwar Ibrahim.

Os subornos foram pagos por empresas que receberam tratamento preferencial para projetos financiados pelos fundos, segundo a acusação. Por outro lado, enfrenta duas acusações de branqueamento de capitais no valor de 195 milhões de ringgit (40,8 milhões de euros), pagos também ao partido.

A acusação surge um dia depois de ter sido detido e interrogado pela Comissão Anticorrupção da Malásia (MACC, na sigla em inglês).

Muhyiddin Yassin declarou-se inocente de todas as acusações e exigiu um julgamento. Foi libertado sob fiança, mas teve de entregar o passaporte.

Para os apoiantes de Yassin, a investigação tem por objetivo desacreditar o Bersatu antes das eleições gerais de julho.

A MACC congelou as contas bancárias de Bersatu no mês passado e dois funcionários do partido foram acusados de corrupção, no âmbito do programa de estímulo económico lançado pelo Governo de Muhyiddin.

A carreira do ex-governante avançou sob o Governo de Najib Razak, condenado a 12 anos de prisão por corrupção no caso 1MDB, em que se verificou um desvio de milhares de milhões de dólares de um fundo soberano. Mas, mais tarde, criticou o Governo por causa do caso e foi demitido em 2015.

Juntou-se então a um partido criado pelo antigo primeiro-ministro Mahathir Mohamad e ajudou a expulsar Najb Razak e o partido, a Organização Nacional dos Malaios Unidos (UMNO, na sigla em inglês). Depois, numa habitual reviravolta política malaia, juntou-se à UMNO para se tornar primeiro-ministro.

JMC // EJ

Lusa/Fim