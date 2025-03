De acordo com a agência EFE, Mark Carney foi eleito com cerca de 400 mil votos, derrotando a ex-vice-primeira-ministra e ministra das Finanças Chrystia Freeland, cuja demissão do governo em dezembro desencadeou a crise que culminou hoje com a eleição do ex-governador do Banco do Canadá.

Mark Carney substitui na liderança do Partido Liberal e do Governo Justin Trudeau, que anunciou a demissão em 06 de janeiro, depois de enfrentar uma crescente perda de apoio tanto no seu partido como no país.

Trudeau, descendente de Pierre Trudeau, um dos primeiros-ministros mais conhecidos do Canadá (entre 1968 e 1979 e, depois, entre 1980 e 1984), tornou-se profundamente impopular entre os eleitores devido a uma série de questões, incluindo o aumento do custo dos alimentos e da habitação, bem como o aumento da imigração.

Mark Carney foi comparado a uma estrela de 'rock' em 2012, quando foi nomeado e se constituiu como o primeiro estrangeiro a ocupar o cargo de governador do Banco de Inglaterra desde a sua fundação em 1694.

A nomeação de um canadiano mereceu elogios bipartidários na Grã-Bretanha, depois de o Canadá ter recuperado mais rapidamente do que muitos outros países da crise financeira de 2008. Ao longo do seu percurso, ganhou a reputação de ser um regulador duro.

É um economista altamente qualificado, com experiência em Wall Street, a quem se atribui o mérito de ter ajudado o Canadá a evitar o pior da crise económica global de 2008 e de ter ajudado o Reino Unido a gerir o Brexit.

