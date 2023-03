Na reunião de hoje do Conselho de Ministros, o Governo decidiu igualmente nomear o superintendente-chefe Pedro Belo para exercer o cargo de 2.º Comandante-Geral da PNTL, pelo período de três anos, sendo igualmente promovido a comissário.

Com esta Resolução do Governo, cessa a comissão de serviço do atual 2.º Comandante-Geral da PNTL, comissário Mateus Fernandes, explicou o Governo em comunicado.

As resoluções foram apresentadas pelo primeiro-ministro e ministro do Interior, Taur Matan Ruak.

ASP // VQ

Lusa/Fim