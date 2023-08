Ex-chefe de gabinete de Trump entrega-se numa prisão da Geórgia

Mark Meadows, ex-chefe de gabinete de Donald Trump na Casa Branca, entregou-se hoje na prisão do condado de Fulton, na Geórgia, onde é acusado, juntamente com o ex-presidente Republicano, de tentar falsificar as presidenciais de 2020.