Ex-administrador da Agência Cabo-verdiana de Notícias é o novo presidente do Instituto de Turismo

O ex-administrador da Inforpress -- Agência Cabo-verdiana de Notícias, Jair Fernandes, foi nomeado presidente do Instituto do Turismo de Cabo Verde, segundo a resolução do Conselho de Ministros publicada no Boletim Oficial de quinta-feira.