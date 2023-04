O alvo foi o "Genesis Market, um dos mercados mais perigosos do mundo", disse a polícia europeia em comunicado.

A operação, que teve lugar na terça-feira, consistiu em ações simultâneas realizadas contra os utilizadores da plataforma e resultou em 119 detenções e 208 mandados de busca a residências.

A investigação decorria desde 2019 com a cooperação do Cento Europeu do Crime Cibernético e do Grupo de Trabalho Conjunto para o Crime Cibernético, ambos sediados na Europol.

O desmantelamento foi liderado pelo FBI e pela Polícia Nacional Holandesa, que se reuniram na sede da Europol para coordenar as diferentes ações a serem tomadas em 17 países, grupo do qual Portugal não fez parte.

O grupo criminoso agora desmantelado foi considerado um dos maiores facilitadores de crimes cibernéticos através da venda de credenciais, identidades digitais e contas roubadas em todo o mundo.

Os 'bots', mecanismos que infetam dispositivos eletrónicos através de vírus informáticos para recolher dados, criados pelo grupo, podiam ser posteriormente comprados por outros criminosos através dos quais teriam acesso a impressões digitais, dados de formulários de preenchimento automático e informações de início de sessão recolhidas em tempo real.

O Genesis Market tornou-se um recurso popular entre os 'hackers', uma vez que estava acessível na internet aberta através do estatuto de convidado.

