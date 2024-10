Depois da intervenção de Viktor Orbán no PE, em Estrasburgo (França), para apresentar as prioridades da presidência húngara do Conselho da União Europeia (UE), a presidente do parlamento, Roberta Metsola, anunciou que discursaria Ursula von der Leyen.

Um grupo de eurodeputados do Patriotas pela Europa, grupo político que nasceu nesta legislatura e que agrega os dois eurodeputados do Chega, começou a cantar o refrão da música "Bella Ciao", que ficou conhecida pela importância que adquiriu na luta antifascista italiana durante o regime de Benito Mussolini e contra as tropas nazis.

O grupo, que incluiu o eurodeputado português Tiago Moreira de Sá, continuou a cantar, impedindo a presidente da Comissão Europeia de intervir no plenário.

Roberta Metsola exigiu respeito pela instituição, mas os eurodeputados não acederam.

"Isto não é a Eurovisão. Isto mais parece a 'Casa de Papel', mas isto não é a Eurovisão, vamos respeitar a dignidade desta casa", criticou a presidente do Parlamento Europeu, aludindo à série televisiva espanhola que voltou a popularizar a canção nos últimos anos.

