Eurodeputado italiano Andrea Cozzolino detido em Bruxelas

O eurodeputado italiano Andrea Cozzolino encontra-se detido em Bruxelas no âmbito do chamado 'Qatargate', sobre alegados subornos pagos pelo Qatar, por Marrocos e outros países para obter influência no Parlamento Europeu, indicou hoje a Procuradoria Federal da Bélgica.