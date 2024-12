Pelas 18:02 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0394 dólares, quando na sexta-feira negociava a 1,0421 dólares.

O euro também baixou em comparação com a libra e com o iene.

O Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, apoiou hoje a continuidade do líder da maioria republicana na Câmara de Representantes, Mike Johnson, apesar de divergências sobre gastos orçamentais e o acordo que evitou a paralisação das agências federais.

Trump disse numa publicação na rede social Truth Social que Johnson "é um homem bom, trabalhador e religioso", garantindo-lhe o seu "apoio completo e total".

Johnson já agradeceu o apoio de Trump, que surge apesar da frustração do Presidente eleito com um acordo sobre despesas do Governo que o líder republicano aprovou na Câmara de Representantes dias antes do Natal, para evitar a paralisação das agências federais.

Mas outros republicanos foram menos indulgentes, com críticas duras das fações mais radicais sobre a aprovação dos gastos federais, que deixaram mais uma vez em perigo a liderança de Johnson na bancada do partido.

Divisas..............hoje.............sexta-feira

Euro/dólar...........1,0394................1,0421

Euro/libra...........0,82860..............0,82968

Euro/iene............163,31................164,48

Dólar/iene...........157,12................157,84

