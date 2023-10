As munições foram enviadas numa altura em que a continuação do apoio financeiro dos EUA à luta de Kiev para se defender continua em questão.

E enquanto a Ucrânia vai utilizar na luta contra a Rússia as munições de 7,62 mm apreendidas ao Irão, o Irão tem fornecido à Rússia os drones Shahed 136 que as forças russas utilizaram na Ucrânia contra alvos civis e militares.

A munição de 7,62 mm é a munição padrão para as espingardas de assalto Kalashnikov da era soviética e muitos similares. A Ucrânia, como antiga república soviética, ainda confia nas Kalashnikov para muitas das suas unidades.

As munições foram apreendidas pelas forças navais do Comando Central, em dezembro, num navio que o comando descreveu como um "barco apátrida", um veleiro tradicional de madeira, que estava a ser utilizado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão para apoiar os Houthis na guerra civil do Iémen, em violação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.

Após uma guerra que durou quase uma década, está em vigor um frágil cessar-fogo, mas o Irão continua a fornecer ajuda letal aos Houthis, disse hoje aos jornalistas o tenente-general Alexus G. Grynkewich, chefe das Forças Aéreas Centrais dos EUA.

O tenente-general Alexus Grynkewich, chefe das Forças Aéreas Centrais dos EUA, disse hoje aos jornalistas que esta constituía uma grande ameaça para o Iémen encontrar uma paz duradoura.

O Comando Central norte-americano disse que os EUA "obtiveram a propriedade dessas munições em 20 de julho de 2023, através de reivindicações de confisco civil do Departamento de Justiça contra o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão".

A 5ª Frota da Marinha dos EUA, sediada no Médio Oriente, e os seus aliados intercetaram numerosos navios que se acredita estarem a transportar armas e munições do Irão e a dirigir-se para o Iémen em apoio aos rebeldes Houthi apoiados pelo Irão.

Um embargo de armas das Nações Unidas proíbe a transferência de armas para os Houthis desde 2014. O Irão insiste em aderir à proibição, apesar de há muito transferir espingardas, granadas de propulsão por foguete, mísseis e outras armas para os Houthis por via marítima.

Peritos independentes, nações ocidentais e peritos das Nações Unidas têm rastreado componentes apreendidos a bordo de navios detidos até ao Irão.

A missão do Irão nas Nações Unidas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito hoje.

Embora a remessa de mais de 1 milhão de cartuchos de munição para armas pequenas seja substancial, a importância diminui quando comparada com a quantidade que os EUA já enviaram para a Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro de 2022, grande parte da qual já foi utilizada na intensa batalha terrestre.

Os EUA forneceram mais de 300 milhões de cartuchos de munição para armas pequenas e granadas como parte dos quase 44 mil milhões de dólares em ajuda militar que enviaram para ajudar a Ucrânia.

O financiamento adicional dos EUA para a guerra da Ucrânia não foi incluído numa medida provisória que impediu o encerramento do governo no fim de semana passado. Com a destituição do presidente da Câmara dos Representantes republicana, Kevin McCarthy, não ficou claro se o futuro líder será capaz de gerar apoio suficiente da linha dura do partido, que se opôs ao envio de mais dinheiro para a Ucrânia.

CP // RBF

Lusa/fim