Apesar da ameaça que paira sobre o aeroporto de Cabul de mais atentados terroristas como o que matou pelo menos 170 pessoas na quinta-feira, embarcaram 4.000 refugiados em 32 aviões norte-americanos e outros 2.800 saíram do Afeganistão em aviões da NATO.

Desde 14 de Agosto, os Estados Unidos retiraram 111.900 pessoas do país, confrontadas com o avanço dos talibãs.

A 15, o grupo de fundamentalistas islâmicos assumiu o controlo da capital, onde entraram sem resistência, depois de terem conquistado praticamente todas as províncias.

As novas evacuações acontecem depois de um avião não tripulado norte-americano ter matado um alegado dirigente do grupo Estado Islâmico em represália contra o atentado de quinta-feira ao aeroporto, que matou 13 soldados dos Estados Unidos, reivindicado pelo grupo terrorista.

O alvo do ataque do 'drone' seria alegadamente um estratega do grupo Estado Islâmico, embora o Pentágono não tenha indicado se foi parte ativa no planeamento do atentado ao aeroporto.

Na sexta-feira, os conselheiros de segurança nacional do Presidente norte-americano, Joe Biden, informaram-no de que os últimos dias dos militares norte-americanos nos Estados Unidos, cuja data de saída é dia 31, poderiam ser "os mais perigosos até agora" e que persiste a possibilidade de um novo ataque terrorista.

APN // HB

Lusa/fim