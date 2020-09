Com este último balanço o país atingiu um total de 204.480 óbitos e 7.076.828 casos confirmados no sábado.

Apesar de Nova Iorque não ser mais o estado com maior número de infeções, ainda é o mais afetado em termos de mortes nos Estados Unidos, com 33.206, mais do que no Peru, França ou Espanha.

Somente na cidade de Nova Iorque, morreram 23.795 pessoas. O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que nas eleições presidenciais agendadas para 03 de novembro os Estados Unidos vão chegar às 240 mil mortes e a 31 de dezembro às 370 mil.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 993.438 mortos e cerca de 32,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias FRance-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

