Segundo a agência AP, o aumento do número de casos está a obrigar alguns hospitais a racionar os cuidados de saúde e a escolher quem vive e quem morre.

A propagação do vírus está a aumentar em alguns estados, com destaque para o estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos.

"As pessoas estão a suspirar para respirar. As pessoas parecem estar a afogar-se quando estão na cama mesmo à nossa frente", relata o doutor Jeffrey Chien, médico das urgências do Centro Médico Regional de Santa Clara Valley.

Dada a situação vivida, o clínico apela à população para que faça a sua parte para ajudar a abrandar a propagação da doença: "Estou a implorar a todos que nos ajudem porque não somos a linha da frente, mas sim a última linha", aponta.

Entretanto, o número de americanos que obtiveram a primeira vacina contra a covid-19 subiu para 5,9 milhões, segundo dados dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças.

No estado da Califórnia, as autoridades de Saúde reportaram nas últimas 24 horas 583 novas mortes, ascendendo o número total de óbitos aos 28.000.

Neste momento, apenas o estado de Arizona supera o da Califórnia em casos por residente.

Também o estado da Florida, na costa leste do país, bateu o recorde de casos de infeção, registando nas últimas 24 horas 19.800 infeções, enquanto o número de mortos atingiu os 22.400.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.884.187 mortos resultantes de mais de 87,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (360.741) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 21 milhões).

